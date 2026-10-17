Amenazó con prender fuego la casa con su pareja adentro y fue detenido
Ocurrió en el barrio Fortunato de la Plaza. La mujer denunció que fue golpeada, amenazada con un cuchillo y retenida durante dos horas. Sus dos hijos menores presenciaron parte del ataque.
Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Fortunato de la Plaza, acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja de 28 años delante de sus dos hijos menores.
El hecho ocurrió en una vivienda precaria y fue denunciado a través de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Mar del Plata Sur encontraron a la mujer, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja y que el hombre comenzó a arrojarle objetos, golpearla y provocar daños en la casa.
Según la denuncia, el agresor también la amenazó con un cuchillo y le provocó un corte en una mano. La situación se agravó cuando habría regresado con una botella que contenía combustible y amenazado con prender fuego la vivienda mientras ella permanecía adentro.
La víctima aseguró, además, que fue golpeada en distintas partes del cuerpo y retenida contra su voluntad durante aproximadamente dos horas. Sus dos hijos menores presenciaron parte de lo ocurrido y una vecina logró resguardarlos momentáneamente en su vivienda.
Los policías encontraron al sospechoso dentro de la casilla y procedieron a detenerlo. Durante el operativo secuestraron dos cuchillas, una de ellas con una cabeza de martillo incorporada al mango, una botella con restos de una sustancia similar a combustible y una réplica de pistola.
En el lugar también declararon vecinas que aportaron información sobre el episodio y los pedidos de ayuda de la mujer.
La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por el fiscal Facundo De La Canale, que dispuso iniciar actuaciones por amenazas calificadas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.
Finalmente, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la investigación.