Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Fortunato de la Plaza, acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja de 28 años delante de sus dos hijos menores.

Ads

El hecho ocurrió en una vivienda precaria y fue denunciado a través de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Mar del Plata Sur encontraron a la mujer, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja y que el hombre comenzó a arrojarle objetos, golpearla y provocar daños en la casa.

Según la denuncia, el agresor también la amenazó con un cuchillo y le provocó un corte en una mano. La situación se agravó cuando habría regresado con una botella que contenía combustible y amenazado con prender fuego la vivienda mientras ella permanecía adentro.

La víctima aseguró, además, que fue golpeada en distintas partes del cuerpo y retenida contra su voluntad durante aproximadamente dos horas. Sus dos hijos menores presenciaron parte de lo ocurrido y una vecina logró resguardarlos momentáneamente en su vivienda.

Los policías encontraron al sospechoso dentro de la casilla y procedieron a detenerlo. Durante el operativo secuestraron dos cuchillas, una de ellas con una cabeza de martillo incorporada al mango, una botella con restos de una sustancia similar a combustible y una réplica de pistola.

Ads

En el lugar también declararon vecinas que aportaron información sobre el episodio y los pedidos de ayuda de la mujer.

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por el fiscal Facundo De La Canale, que dispuso iniciar actuaciones por amenazas calificadas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.

Finalmente, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la investigación.

Ads

Puede interesarte