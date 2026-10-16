Un operativo policial se desarrolló en un sector de playas públicas del Aquarium de Mar del Plata, donde un hombre de 44 años atravesaba una situación de crisis y amenazaba con quitarse la vida mientras portaba un arma de fuego.

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La intervención comenzó a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Sur constataron la situación y activaron el protocolo correspondiente, con la convocatoria de personal especializado.

En el operativo participaron efectivos de la UTOI, la División Halcón y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), junto con un negociador especializado. Durante varias horas, se llevaron adelante tareas de contención y diálogo para preservar la integridad del hombre.

Finalmente, el hombre depuso su actitud y arrojó el arma de fuego. Luego, personal especializado procedió a reducirlo de manera preventiva para evitar que se autolesionara y garantizar la seguridad en el lugar.

Tras el procedimiento, fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde recibió una primera evaluación médica. Posteriormente, una ambulancia del SAME lo derivó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para la realización de estudios complementarios.

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En la causa intervino la UFI N.º 1, a cargo de la Dra. Salas, que dispuso el inicio de actuaciones por tentativa de suicidio y el secuestro del arma de fuego. Además, no ordenó medidas restrictivas de la libertad para el hombre.

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