Un hombre de 57 años sufrió la amputación traumática de su pierna derecha en un accidente ocurrido el jueves 15 de octubre, cuando subía a un taxi en inmediaciones del Hotel Dorá, ubicado en Buenos Aires al 1800.

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Según las primeras actuaciones, el pasajero habría quedado enredado con una soga que se encontraba en el acceso al hotel, sin advertirlo. Cuando el vehículo comenzó a circular, la cuerda se habría enganchado en el eje trasero y la tensión provocó la grave lesión.

El taxista, de 43 años, detuvo la marcha al advertir lo sucedido y se solicitó asistencia médica. Una ambulancia de la empresa Cardio atendió al hombre y lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde posteriormente se confirmó su ingreso a quirófano.

Personal de la Subcomisaría Casino realizó las primeras diligencias, mientras que Policía Científica llevó adelante las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

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Por su parte, agentes de Tránsito dispusieron el secuestro del taxi por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, constataron que el conductor no contaba con una licencia de la categoría habilitante para ese tipo de transporte.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 11, encabezada por la fiscal Jessi Dougall, que dispuso actuaciones bajo la carátula “Lesiones por accidente”, la identificación del chofer y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

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