Un operativo policial realizado en el barrio Jardín de Mar del Plata terminó con el secuestro de una motocicleta, armas, drogas y numerosas autopartes. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por el robo de una moto.

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El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Decimotercera, con la colaboración de otras dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y publicaciones en redes sociales relacionadas con la presunta venta de motocicletas y autopartes.

A partir de estas tareas, los investigadores llegaron a una vivienda del barrio Jardín, donde encontraron una motocicleta, prendas de vestir, herramientas, una escopeta con municiones, siete teléfonos celulares y autopartes de distintas marcas.

Además, secuestraron dos chapas patentes que tenían pedidos de secuestro y una cantidad no especificada de marihuana. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y posible vinculación con otros hechos.

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Durante el procedimiento, un adolescente de 17 años fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento simple. Posteriormente, quedó en libertad, aunque deberá presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil el próximo 21 de octubre.

La investigación continúa mientras se realizan las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados.