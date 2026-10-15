Un joven de 15 años fue aprehendido el miércoles tras un intento de robo de una motocicleta en la zona de Darregueira y Mario Bravo. Dos sospechosos que habrían participado del hecho escaparon, mientras que la Policía secuestró una réplica de pistola.

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El episodio ocurrió el 14 de octubre, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un joven retenido por vecinos en la intersección de Mario Bravo y Aráoz. Según las primeras actuaciones, la víctima se habría resistido al robo y, con ayuda de otras personas, logró reducir a uno de los presuntos involucrados.

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Cuando llegó el personal del Comando de Patrullas Sur, el adolescente presentaba lesiones visibles en el rostro. En las inmediaciones, los efectivos secuestraron una réplica de pistola negra y una mochila azul con una carpeta en su interior.

El joven fue trasladado al Hospital Materno Infantil para una evaluación y luego derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo de Walter Martínez Soto, que dispuso actuaciones por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y uso de arma de utilería en grado de tentativa.

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Tras conocer su estado de salud, la Justicia ordenó su libertad y entrega a su madre, con notificación de la formación de la causa y citación a una audiencia prevista para este viernes 16 de octubre.

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