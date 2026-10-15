En el marco de una investigación originada por una denuncia de amenazas agravadas, personal de la Comisaría Decimotercera realizó dos allanamientos en el barrio Playa Serena que culminaron con la aprehensión de un hombre de 36 años y el secuestro de un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, estupefacientes y herramientas para el fraccionamiento de sustancias.

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Los procedimientos se llevaron a cabo este miércoles 14 de octubre en dos viviendas situadas sobre la calle 437 al 1100. La causa tuvo origen en la denuncia de una vecina de la zona, quien manifestó haber sido amenazada por el acusado con incendiar su vivienda, refiriendo además que el individuo poseía armas de fuego e insinuando la posible realización de actividades vinculadas al narcomenudeo.

En la primera de las fincas inspeccionadas, los efectivos aprehendieron al acusado, identificado por la Policía como Ramírez (36), quien intentó darse a la fuga y opuso resistencia al accionar policial. En dicha propiedad se incautaron tres teléfonos celulares, 248 gramos de ramas secas de marihuana y un envoltorio adicional con cuatro gramos de la misma sustancia.

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En tanto, en el segundo objetivo registrado, el personal actuante secuestró un revólver calibre .22 con cinco municiones y una vaina servida. Asimismo, se detectaron 24 gramos de cocaína, 106 gramos de cogollos de cannabis y dos bolsas con hojas secas de la misma planta que sumaron 206 gramos, además de elementos habitualmente empleados para el pesaje y corte de drogas, como bicarbonato, tijeras, cucharas y dos balanzas de precisión.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido registra antecedentes penales labrados entre los años 2009 y 2023 por delitos como encubrimiento, tentativa de hurto de energía eléctrica, tentativa de robo, infracción a la Ley del Deporte (11.929), resistencia a la autoridad y amenazas en el ámbito familiar.

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Por disposición del Dr. Paulo Cubas, al frente de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en Violencia en la Familia y de Género, el imputado fue notificado de la formación de causa por Amenazas agravadas y quedó aprehendido por el delito de Resistencia a la autoridad. En tanto, la Fiscalía de Estupefacientes ordenó el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737 y las pericias correspondientes sobre el material estupefaciente secuestrado.

En las tareas de investigación y despliegue territorial participaron en conjunto efectivos de la Comisaría Decimotercera, la Subcomisaría Acantilados, el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

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