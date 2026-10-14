Un megaoperativo coordinado entre fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia Federal permitió desarticular una presunta red de abastecimiento de estupefacientes que proveía a distintos puntos de venta de drogas en Mar del Plata. Entre ayer y hoy, se realizaron 18 allanamientos en 11 barrios de la ciudad, que culminaron con 10 personas aprehendidas y el secuestro de 10 kilos de cocaína, un kilo de tusi, armas de fuego y otros elementos vinculados con la investigación.

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La causa apunta a una estructura dedicada a la distribución de drogas para el narcomenudeo en el partido de General Pueyrredon. En los procedimientos se incautaron sustancias estupefacientes y elementos que serán analizados en el marco de las actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley 23.737.

Autoridades policiales informaron que durante el ingreso a uno de los domicilios investigados, un sospechoso habría disparado contra los efectivos policiales. Según la información suministrada, los agentes repelieron la agresión y el hombre se atrincheró en un baño, donde se quitó la vida.

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Por disposición de la autoridad judicial interviniente, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina quedaron a cargo de las pericias correspondientes en la escena para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el seguimiento tecnológico de vehículos y la intervención de Falú, un perro detector, fueron herramientas importantes para localizar panes de droga ocultos en las viviendas allanadas.

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La investigación busca avanzar sobre la presunta estructura de distribución mayorista que abastecía distintos puntos de venta de estupefacientes en Mar del Plata. Los elementos secuestrados y las personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia.

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