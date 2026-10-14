Una mujer de 28 años fue aprehendida este martes por la tarde, acusada de intentar sustraer distintos productos de perfumería e higiene personal de una farmacia ubicada en avenida Constitución al 5200, en Mar del Plata.

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El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14:30, cuando efectivos de la División de Respuesta Inmediata Zona Atlántica (UTOI) realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Constitución y Ricardo Palma y recibieron un aviso sobre una mujer demorada en la zona de Cataluña y Ricardo Rojas.

Según el testimonio de una empleada, una trabajadora del comercio había observado que la sospechosa guardaba distintos artículos en la parte inferior de un cochecito de bebé y abandonaba el local sin pagarlos.

Posteriormente, las empleadas fueron informadas de que la mujer se encontraba en otra farmacia cercana. Una de las trabajadoras se dirigió hasta el lugar y le solicitó que devolviera la mercadería, que finalmente fue recuperada en su totalidad.

Al momento de la intervención policial, la acusada se encontraba acompañada por su hija de seis meses, quien permanecía en el cochecito.

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Entre los elementos recuperados había 14 mascarillas faciales, seis paquetes de máquinas de afeitar, cinco desodorantes, un cepillo de dientes, una pasta dental y tres paquetes de toallitas húmedas.

Por disposición de la Justicia, todos los productos fueron restituidos al comercio damnificado.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de una causa por “hurto en grado de tentativa” y ordenó el traslado de la mujer a la Unidad Penal N.º 50.

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