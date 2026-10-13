Dos jóvenes de 18 y 17 años fueron aprehendidos en pleno centro luego de sustraer tramos de cableado de la fuente ornamental de Plaza del Milenio. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría Casino y personal del Comando de Patrullas Norte en la intersección de la peatonal San Martín y el Boulevard Marítimo.

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Durante la requisa, los policías secuestraron dos rollos de cables deteriorados y un cuchillo que presentaba daños en la hoja.

Tras la intervención policial, tomó intervención el fiscal Martínez Soto, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº3, quien dispuso las medidas correspondientes para ambos jóvenes.

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El imputado de 18 años recuperó la libertad luego de ser notificado formalmente de la causa, mientras que el adolescente de 17 años fue entregado a sus progenitores.

Además, la autoridad judicial citó a ambos a comparecer en la sede fiscal mañana a las 10:00, para continuar con las actuaciones.

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