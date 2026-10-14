Un adolescente de 17 años fue aprehendido durante la tarde del martes en el marco de la investigación por el robo de un automóvil a una mujer de 76 años en el barrio Fortunato de la Plaza, en Mar del Plata. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Bouchard al 6800, donde la víctima fue atacada por tres hombres que le sustrajeron su Renault Kwid.

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Según la denuncia, la mujer estaba llegando a su domicilio cuando los delincuentes la sorprendieron, abrieron la puerta del vehículo y la tiraron al suelo. Además, la golpearon y la habrían amenazado antes de escapar con el automóvil.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales desplegaron un operativo para localizar el rodado. El vehículo fue encontrado en inmediaciones de avenida Fortunato de la Plaza y Monseñor Rau, mientras que, en paralelo, un expolicía que había advertido movimientos sospechosos logró retener a uno de los presuntos participantes.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el adolescente habría descendido del automóvil junto con otros dos hombres y luego intentado escapar a pie. La intervención permitió retenerlo hasta su identificación y posterior traslado a una dependencia policial, mientras continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos.

La víctima fue trasladada por un familiar a la Clínica del Niño y la Madre para recibir atención médica. En el interior del Renault Kwid llevaba un teléfono celular, una cartera con documentación y tarjetas, alrededor de 90.000 pesos en efectivo, ropa y un manojo de llaves.

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En el lugar, el personal policial preservó los sectores de interés para la investigación y solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las tareas continúan con el objetivo de identificar y localizar a los otros dos presuntos involucrados en el robo.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Walter Soto, que dispuso la aprehensión del adolescente y la instrucción de actuaciones por robo automotor agravado por su comisión en poblado y en banda. También ordenó las diligencias de rigor y el traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).