El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de General Pueyrredon permitió frustrar un presunto intento de robo a una camioneta, luego de detectar un Peugeot 208 negro que era investigado por su posible vinculación con hechos delictivos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal. El operativo, coordinado con la Policía, culminó con la aprehensión de un sospechoso en la intersección de Champagnat y Belgrano.

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Según se informó, los operadores del COM iniciaron un seguimiento en tiempo real del automóvil y observaron cuando un individuo descendió del vehículo e ingresó a una Toyota Hilux que se encontraba estacionada.

Ante esa situación, avisaron a las fuerzas de seguridad, cuyos móviles interceptaron al sospechoso en Champagnat y Belgrano.

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En tanto, el Peugeot 208 fue seguido por las cámaras durante la huida y posteriormente localizado sin ocupantes en el Pasaje La Vía al 900. Una grúa municipal trasladó el vehículo a la comisaría correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el propietario de la Toyota Hilux no constató faltantes en la camioneta.

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