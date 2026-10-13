Dos hombres de 21 y 41 años fueron aprehendidos por efectivos de la Comisaría Decimosexta cuando, según informaron fuentes policiales, intentaban sustraer perfiles de aluminio e instalaciones eléctricas de un centro de educación especial en desuso, ubicado en Magallanes al 7700.

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El procedimiento se inició tras un llamado a la central de emergencias 911, que alertó sobre la situación y motivó el desplazamiento del personal policial de la cuadrícula hasta el establecimiento.

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Al identificar a los sospechosos, los efectivos constataron que el de 41 años tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº6 de Mar del Plata.

Tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, se avaló el accionar policial y se dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la sede judicial correspondiente.

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