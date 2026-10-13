Un hombre de 49 años fue aprehendido durante la tarde del lunes, acusado de provocar daños en el acceso de un edificio del centro de Mar del Plata, tras una discusión con uno de sus residentes.

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El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la rotura de un vidrio en la puerta de ingreso del inmueble, ubicado en San Martín al 3300. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas constataron los daños y encontraron fragmentos de vidrio en el suelo.

🚔 Aprehendieron a un hombre por romper el vidrio de un edificio en el centro de Mar del Plata El hombre, de 49 años, fue acusado de provocar daños en el ingreso de un inmueble ubicado en San Martín al 3300, tras una discusión con un residente de 20 años. Según la denuncia, lo había insultado y luego golpeó y pateó la puerta hasta romper uno de los paneles de vidrio. La Fiscalía de Flagrancia dispuso su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. 📲 Más info en nuestra web https://t.co/WHCjP8DbRL #MarDelPlata #Policiales #Daños #Inseguridad #Batán — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) October 13, 2026

Según denunció un joven de 20 años que vive en el edificio, el hombre había solicitado dinero a través del portero eléctrico. Más tarde, ambos se encontraron en el ingreso y mantuvieron una discusión. De acuerdo con su relato, el sospechoso lo insultó y, antes de retirarse, golpeó y pateó la puerta hasta romper uno de los paneles de vidrio.

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Mientras los efectivos tomaban declaración al denunciante, el hombre volvió a pasar por el lugar y fue señalado por el joven como el presunto autor de los daños. La Policía lo identificó y procedió a su aprehensión.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso las actuaciones correspondientes, la notificación de la formación de una causa por el hecho y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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