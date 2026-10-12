Una mujer de 35 años fue aprehendida durante la madrugada de este lunes tras un incidente en el departamento de su expareja, ubicado en avenida Independencia al 4300, en Mar del Plata. Horas después, la fiscalía dispuso su libertad.

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El personal policial acudió al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios. Al llegar, los efectivos entrevistaron al morador, de 38 años, quien sostuvo que su expareja había ingresado al departamento pese a una restricción de acercamiento vigente y lo había agredido, provocándole rasguños en el cuello y el rostro.

Según el parte policial, la mujer se mostró hostil e intentó agredir a los uniformados, por lo que fue reducida. Posteriormente, cuando pidió ir al baño, golpeó un espejo con la cabeza y ocasionó daños.

Intervino la UFIJE de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso iniciar actuaciones por desobediencia, violación de domicilio y daño.

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Sin embargo, una vez en la dependencia policial, el hombre manifestó que había autorizado el ingreso de su expareja y que no deseaba radicar una denuncia en su contra.

Tras una nueva consulta, la fiscalía ordenó la libertad de la mujer en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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