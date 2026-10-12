Un hombre de 50 años quedó imputado por falsa denuncia luego de denunciar el robo de su camioneta. La Policía descubrió que el vehículo nunca habría estado en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho.

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El hombre había denunciado el robo de su Fiat Fiorino el 10 de octubre. A partir de ese momento, personal de la Comisaría Primera comenzó a investigar lo sucedido.

Tras revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a testigos, los efectivos encontraron pruebas que indicaban que la camioneta no había estado en el lugar señalado por el denunciante.

Durante la investigación, la Policía encontró el vehículo guardado en una cochera habilitada. Además, según el informe policial, el hombre habría reconocido ante un testigo que inventó el robo para cobrar el seguro.

Ante esta situación, la UFI N.º 12 ordenó imputarlo por falsa denuncia, aunque continuará en libertad. También dispuso el secuestro de la camioneta para realizar las pericias correspondientes.

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