Un procedimiento de prevención realizado en la Unidad Penal N.º 15 de Batán terminó con el secuestro de 11,2 gramos de marihuana, que se encontraban distribuidos en diez envoltorios de diferentes colores dentro de una bolsa de nylon.

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El hallazgo fue concretado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, que detectó la sustancia durante las tareas de control desarrolladas en el establecimiento carcelario.

Tras el secuestro, se realizó un test orientativo sobre el material incautado, cuyo resultado fue positivo para cannabis sativa, lo que permitió confirmar preliminarmente que se trataba de marihuana.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes y ordenó la notificación de un hombre de 38 años por el delito de tenencia de estupefacientes.

Por el momento, no se brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que la sustancia ingresó al establecimiento ni sobre el lugar exacto donde fue encontrada.

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