Un hombre de 37 años fue aprehendido durante un operativo preventivo en Mar del Plata, luego de que la Policía constatara que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

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El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, en inmediaciones de avenida Della Paolera y Diagonal Discépolo, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Séptima. Los uniformados advirtieron que el conductor circulaba sin casco y que la moto no tenía colocada la chapa patente, por lo que decidieron interceptarlo.

Al momento de ser identificado, el hombre aseguró que no tenía la documentación del vehículo y que se lo había prestado un amigo. Sin embargo, durante la inspección, los efectivos detectaron signos de violencia en el sector de encendido de una Corven Hunter 150 cc negra, además de la falta de espejos y otras piezas.

Tras verificar los números de motor y chasis en el sistema informático, se estableció que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Decimosexta y con fecha de alta del 3 de octubre de 2026.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso iniciar una causa por encubrimiento, notificar al imputado y trasladarlo a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta y su resguardo a disposición de la Justicia.

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