Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de que vecinos lo redujeran y retuvieran al advertir presuntos intentos de ingreso a dos viviendas en Mar del Plata. El procedimiento se llevó adelante en inmediaciones de Haras Horizonte y El Tordillo, con intervención del Comando de Patrullas Sur.

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La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre maniatado y retenido por residentes de la zona. Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso con las manos atadas detrás de la cintura y lesiones visibles en el rostro, por lo que solicitaron asistencia del SAME.

Según relató una vecina, momentos antes había escuchado ruidos en el techo de su casa y, al mirar por una ventana, observó al hombre mientras forcejeaba la puerta de entrada. Ante sus gritos de auxilio, el sospechoso se habría retirado del lugar.

Sin embargo, en una propiedad cercana, una mujer que estaba al cuidado de la vivienda aseguró haber encontrado al mismo individuo en el patio delantero. De acuerdo con su testimonio, el hombre le habría exigido que abriera la puerta, lo que motivó nuevos pedidos de ayuda.

Los gritos alertaron a su hijo y a otros vecinos, quienes intervinieron, lograron reducir al sospechoso y lo retuvieron hasta la llegada de los efectivos policiales. El hombre fue asistido por personal médico, aunque no necesitó ser trasladado.

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En la causa intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso actuaciones bajo las carátulas de “tentativa de hurto y violación de domicilio”. Además, ordenó que el aprehendido fuera presentado en sede judicial durante la mañana del jueves.