Un joven de 23 años fue aprehendido luego de intentar abrir una camioneta Toyota Hilux con una llave falsa en el playón del supermercado mayorista Makro. El procedimiento se inició a partir de una alerta del sistema de lectura de patentes, que detectó un Peugeot 208 negro vinculado con un hecho delictivo ocurrido a principios de mes.

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Según la información del caso, el sospechoso intentó violentar el vehículo mientras se encontraba en el estacionamiento del establecimiento. Ante la aproximación de los móviles policiales, los ocupantes del Peugeot emprendieron la fuga.

La persecución terminó en la intersección de Champagnat y Alberti, donde el joven descendió del automóvil y fue interceptado por los efectivos. Minutos después, la Policía localizó el Peugeot abandonado y sin las chapas patentes colocadas.

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En el marco de un allanamiento de urgencia dispuesto en la causa, el personal policial secuestró dos destornilladores, una llave casera tipo “yuga”, un equipo de comunicación portátil, dinero en efectivo, una motosierra e infladores portátiles.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, el detenido fue alojado en la Unidad Penal Nº44 de Batán, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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FALSA DENUNCIA

Un hombre quedó imputado por falsa denuncia luego de que efectivos de la Subcomisaría Camet determinaran que el supuesto robo de su automóvil no había ocurrido. La investigación permitió establecer que el denunciante había entregado voluntariamente el vehículo como parte de una permuta comercial con un tercero.

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La causa se inició a partir de la denuncia por la presunta sustracción del rodado. Sin embargo, durante las primeras diligencias, el personal policial detectó incongruencias e inconsistencias en el relato.

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Para esclarecer lo sucedido, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y recibieron testimonios que permitieron reconstruir las circunstancias del caso.

Según se estableció en las actuaciones, el hombre había entregado el automóvil en el marco de un acuerdo comercial. Tras surgir diferencias entre las partes y no conseguir recuperar el vehículo por vías particulares, habría recurrido a la Policía para denunciar falsamente su sustracción.

Ante los resultados de la investigación, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº12, que dispuso notificar al hombre de la imputación por el delito de falsa denuncia, sin ordenar medidas restrictivas de su libertad.