Efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Novena realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio General Roca, donde secuestraron siete armas de fuego y municiones de distintos calibres. El procedimiento se enmarcó en una causa por protección contra la violencia familiar, con intervención del Juzgado de Familia Nº2.

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Durante el registro del inmueble, ubicado en Urquiza al 2900, los uniformados incautaron revólveres, pistolas y un rifle, además de cartuchos de diferentes calibres que pertenecerían al hombre denunciado, de 51 años.

No obstante, según se informó el acusado no se encontraba en la vivienda al momento del ingreso policial.

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La autoridad judicial interviniente convalidó el resultado del operativo y notificó el secuestro del armamento a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, para que se verifiquen los legajos y registros oficiales correspondientes.

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