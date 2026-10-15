Efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron dos allanamientos en el marco de una investigación por dos robos agravados de vehículos cometidos bajo la modalidad de “motochorros”, durante los cuales las víctimas habrían sido amenazadas con armas de fuego. Como resultado de los procedimientos, detuvieron a un adolescente de 15 años y secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con los hechos.

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La investigación avanzó a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y de testimonios aportados por vecinos de la zona, que permitieron identificar a los presuntos autores de los asaltos.

Durante los operativos, el personal policial incautó prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los robos, una herramienta de apertura vehicular conocida como “yuga”, una pinza cortapernos, una barreta y una pistolera con un cargador.

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En uno de los domicilios allanados fue detenido un adolescente de 15 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Por disposición de la fiscalía interviniente, fue trasladado a un centro de alojamiento especializado.

La investigación continúa para localizar al segundo presunto involucrado, un adolescente de 14 años que no se encontraba en el inmueble cuando se realizó el procedimiento.

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La causa se encuentra en manos de la fiscalía interviniente, que deberá determinar la participación de los sospechosos en los robos investigados.