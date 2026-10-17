Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un hombre de 37 años acusado de asaltar un comercio en la zona portuaria. El sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar, tenía unos 85.000 pesos entre sus prendas y quedó alojado en la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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El hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de las avenidas de los Pescadores y Dorrego. Según la información oficial, el hombre amenazó a una empleada y le aseguró que llevaba un arma de fuego debajo de la ropa. Luego, se apoderó de la recaudación y escapó.

Tras el asalto, vecinos de la zona persiguieron al sospechoso hasta un estacionamiento situado a unos 50 metros del comercio. Allí llegaron efectivos de Prefectura, que lo redujeron y aprehendieron.

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Durante la requisa, los agentes comprobaron que el hombre no llevaba armas, aunque encontraron entre sus prendas aproximadamente 85.000 pesos en efectivo, presuntamente sustraídos del negocio.

Además, mediante la Central de Monitoreo del Consorcio Regional Portuario Mar del Plata, se identificó la motocicleta en la que el sospechoso habría llegado al lugar. El vehículo fue secuestrado con autorización de la fiscalía interviniente.

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En el caso intervino la Unidad Funcional de Flagrancia Nº1 de Mar del Plata, a cargo de Facundo De La Canale. El funcionario dispuso el arresto del acusado, de nacionalidad argentina, la restitución del dinero a la empleada damnificada y el traslado del hombre a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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