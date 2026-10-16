Un hombre de 29 años fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata, en el marco de una investigación por robo agravado y lesiones graves. Los operativos permitieron recuperar una motocicleta presuntamente sustraída y secuestrar un arma de fuego.

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La causa se inició tras una denuncia presentada el 10 de octubre por una agresión en la vía pública. Según las actuaciones, la víctima fue atacada por un familiar y sufrió una fractura de clavícula. Después del episodio, el agresor también le habría robado una Honda Falcon NX4.

El Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quinta reunió testimonios y analizó imágenes de cámaras de seguridad privadas. Con esos elementos, se solicitaron las órdenes de allanamiento y detención al Juzgado de Garantías Nº 5.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la dependencia, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y se desarrollaron en viviendas de Carasa al 5200, avenida Pedro Luro al 6600 y Jujuy al 300.

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En el domicilio de Pedro Luro, los policías detuvieron al sospechoso de 29 años y secuestraron un Fiat Uno azul. En la vivienda de Jujuy encontraron un revólver calibre .22 largo con seis cartuchos, por lo que aprehendieron a un hombre de 57 años. En el inmueble de Carasa no se hallaron elementos de interés para la investigación.

Como parte de las actuaciones, también se logró recuperar la motocicleta Honda Falcon NX4 Adventure Spirit negra denunciada como sustraída.

El fiscal Eduardo Layús, de la Oficina de Delitos con Autores Desconocidos, dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. En tanto, el hombre de 57 años fue notificado de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de uso civil y posteriormente recuperó la libertad.

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