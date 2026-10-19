Dos mujeres de 37 y 20 años fueron aprehendidas este domingo tras ser acusadas de intentar sustraer mercadería del hipermercado Carrefour, ubicado en avenida Constitución al 7500, en Mar del Plata. Durante el procedimiento, la Policía recuperó dos bolsos deportivos marca Everlast, valuados en $129.980.

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El hecho se conoció luego de que efectivos del Comando de Patrullas Norte recibieran un llamado al 911 que alertaba sobre dos mujeres retenidas por el personal de seguridad del establecimiento.

Según explicó uno de los empleados, un cliente advirtió movimientos sospechosos de ambas mujeres en el sector de indumentaria. Posteriormente, las acusadas habrían atravesado la línea de cajas sin pagar los productos y, al ser interceptadas, una de ellas intentó darse a la fuga.

El personal de seguridad logró retenerlas y recuperar dos bolsos deportivos negros que llevaban ocultos entre sus prendas. Además, durante la intervención policial, se encontró un dispositivo casero utilizado para desactivar alarmas de seguridad.

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De acuerdo con la información policial, ambas mujeres registraban procesos anteriores por distintos delitos. La sospechosa de 37 años había estado involucrada en causas por tentativa de homicidio, encubrimiento de robo de motovehículo, robo agravado con arma blanca y tentativa de robo.

Por su parte, la joven de 20 años registraba procesos anteriores por robo agravado, hurto en comercio, resistencia a la autoridad y tentativa de robo con arma de fuego, entre otros hechos.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por el fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa y el traslado de ambas mujeres a la Unidad Penal N.º 50.

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