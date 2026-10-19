

Un hombre de 50 años fue aprehendido este domingo por la tarde luego de intentar cometer un robo en una heladería ubicada en la intersección de avenida Libertad y Tierra del Fuego, en Mar del Plata. El sospechoso fue reducido por el propietario del comercio, trabajadores y personas que se encontraban en la zona.

Ads

El episodio ocurrió el 18 de octubre, cuando efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre presuntamente armado, retenido en la vía pública.

Según relató el dueño del establecimiento, el acusado ingresó al local con un arma de fuego y amenazó a su hija y a los empleados para exigirles dinero y mercadería. Ante esta situación, el comerciante intervino y, con la colaboración de trabajadores y transeúntes, consiguió reducir al sospechoso y recuperar los elementos sustraídos.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un revólver calibre .22 largo, que estaba en malas condiciones, sin municiones y sin numeración visible. El arma fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes.

El hombre fue trasladado para someterse a un examen médico y quedó a disposición de la Justicia. La UFI N.º 14 de Delitos Calificados en Comercio, a cargo del fiscal Berlingieri, avaló el procedimiento y ordenó la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo.

Ads

Por disposición judicial, se previó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad y las pericias sobre el arma secuestrada.

Ads