Un hombre de 37 años fue interceptado este martes a la madrugada en la zona de Misiones y Moreno mientras circulaba en bicicleta con un rollo de cable de entre 12 y 15 metros de largo, aparentemente utilizado en instalaciones subterráneas, y herramientas.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 4.30, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte realizaban tareas preventivas en jurisdicción de la Comisaría Cuarta y observaron al hombre en la zona de Misiones y Bolívar. Tras seguirlo, lo interceptaron en Misiones y Moreno.

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Al ser consultado por el origen del cable, manifestó que lo había encontrado en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y que decidió llevárselo porque, según dijo, ya no tenía utilidad.

Durante el control, los efectivos también secuestraron una pinza de unos 20 centímetros y un cuchillo tipo Tramontina, ambos envueltos parcialmente con cinta. La consulta de sus datos no registró impedimentos vigentes.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de una causa por robo, el secuestro de los elementos y el traslado del aprehendido a sede judicial durante la mañana.

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