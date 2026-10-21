Cuatro jóvenes de 16, 18, 19 y 20 años fueron aprehendidos tras ser señalados como presuntos participantes de una agresión física contra dos hombres en la peatonal San Martín, en el centro de Mar del Plata.

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El episodio ocurrió el martes 20 de octubre, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación entre varias personas en la zona de San Martín y Mitre.

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Según relataron las víctimas a la Policía, caminaban por San Martín entre San Luis y Mitre cuando fueron abordados por un grupo que comenzó a insultarlos y luego los agredió físicamente. El enfrentamiento se desplazó hasta la esquina de San Luis, donde varios transeúntes intervinieron para separar a los involucrados.

En el lugar, los damnificados señalaron a dos jóvenes que permanecían junto a la fuente de la peatonal. En paralelo, otros efectivos interceptaron a dos sospechosos que intentaban alejarse de la zona, en avenida Pedro Luro y Santiago del Estero. Ambos también fueron reconocidos por las víctimas.

Los cuatro quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 4, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de lesiones leves, sin medidas restrictivas de la libertad. Uno de los hombres recibió asistencia del SAME en el lugar y no requirió traslado.

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