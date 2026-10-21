Dos hombres de 22 y 27 años fueron aprehendidos durante la noche del martes en una estación de servicio ubicada en avenida Pedro Luro y Fermín Errea. Tenían dos revólveres entre sus prendas y se movilizaban en una moto con pedido de secuestro activo por robo.

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El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), cuyos efectivos advirtieron una actitud evasiva en uno de los sospechosos mientras ambos se encontraban junto al rodado, en el sector de surtidores.

Durante la identificación, los policías encontraron dos revólveres calibre .32. Uno tenía tres cartuchos percutados y sin proyectil, mientras que el otro contenía dos municiones del mismo calibre.

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La moto, una Honda CB125F Twister que circulaba sin patente y tenía faltantes de plásticos, registraba un pedido de secuestro activo por robo con fecha del mismo martes 20 de octubre. El requerimiento había sido emitido por la Comisaría Sexta.

La UFI de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, dispuso que ambos fueran notificados por portación ilegal de arma de uso civil. Además, al conductor se le imputó encubrimiento agravado por la procedencia del vehículo. Se ordenó el secuestro de las armas y la moto, las pericias correspondientes y el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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