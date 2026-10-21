Un joven de 18 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles, luego de que la Policía recuperara una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo en inmediaciones del ingreso al Parque Camet, en Mar del Plata.

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El procedimiento comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron dos motos con cuatro ocupantes que circulaban a alta velocidad y realizaban maniobras imprudentes sobre la Ruta 11, desde Acevedo hacia Fray Luis Beltrán.

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Los policías siguieron a los vehículos hasta la zona de avenida Tejedor y Meyrelles, donde intentaron detenerlos con señales lumínicas y sonoras. Una de las motos frenó, mientras que la otra escapó con sus dos ocupantes.

Al identificar al conductor, de 18 años, y a su acompañante, una adolescente de 17, los efectivos verificaron una Gilera VC 150 negra y constataron que tenía un pedido de secuestro activo por robo o hurto simple, solicitado por la Comisaría Decimoquinta el 17 de mayo de este año.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, dispuso la aprehensión del joven por encubrimiento y las actuaciones judiciales correspondientes.

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