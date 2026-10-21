Un hombre de 55 años fue imputado por el delito de falsa denuncia, luego de que una investigación policial determinara que el supuesto robo de su automóvil Volkswagen Vento nunca había ocurrido. El caso comenzó cuando el sujeto denunció la sustracción del vehículo en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

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A partir de la presentación, personal de la Comisaría Quinta inició una investigación para establecer las circunstancias del presunto hecho. Las tareas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas de la zona de Benito Lynch al 4400, y la toma de declaraciones testimoniales.

Las pruebas reunidas permitieron establecer que el Volkswagen Vento nunca había estado estacionado en la dirección señalada por el denunciante, por lo que los investigadores descartaron que el robo se hubiera producido en esas circunstancias.

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Ante los elementos incorporados a la causa, el hombre terminó reconociendo ante los efectivos policiales que había entregado el automóvil a un tercero a cambio de una suma de dinero.

Tras conocerse la maniobra, la Unidad Funcional de Instrucción Nº12 dispuso la notificación de la imputación y la formación de una causa penal por el delito de “falsa denuncia”.

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Por el momento, la Justicia no ordenó medidas restrictivas de la libertad contra el hombre, mientras continúa el trámite judicial correspondiente.

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DEL INTERIOR DE UN AUTO

Un hombre de 33 años fue aprehendido en la zona norte de Mar del Plata, acusado de sustraer documentación y pertenencias del interior de un vehículo estacionado en la intersección de avenida Jara y Brandsen. El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar, luego de que el propietario del automóvil, de 66 años, lo sorprendiera durante la maniobra.

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El hecho ocurrió cuando la víctima advirtió que el hombre estaba sustrayendo elementos del interior de su coche. Tras comunicarse con el 911 y aportar una descripción física y de la vestimenta del sospechoso, se desplegó un operativo cerrojo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas Norte.

El procedimiento permitió localizar e interceptar al acusado en las inmediaciones de avenida Jara y French. Durante la intervención, los efectivos recuperaron las tarjetas y los documentos pertenecientes a la víctima. Además, secuestraron el teléfono celular del sospechoso y material fílmico que registra el hecho.

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La fiscal María Isabel Baqueiro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Flagrancia, dispuso la formación de una causa judicial y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº44 de Batán.