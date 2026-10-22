Una investigación por la muerte de un trabajador derivó en el desmantelamiento de una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral en el conurbano bonaerense. La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a 14 operarios que trabajaban en condiciones insalubres durante el reciclaje de baterías para automóviles y detuvo a cinco personas acusadas de integrar la organización.

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El procedimiento, denominado “Plomo Letal”, incluyó allanamientos en dos fábricas ubicadas en las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en el partido de Malvinas Argentinas. Los establecimientos fueron clausurados y las víctimas, todas mayores de edad y en su mayoría oriundas de Misiones, fueron trasladadas a hospitales para determinar el grado de intoxicación por metales pesados.

La causa se inició a partir de una denuncia de un hospital público por el fallecimiento de un operario que había sufrido una intoxicación con gases nocivos en una planta industrial de Tortuguitas, donde se fundían metales pesados. Los estudios forenses practicados al trabajador detectaron elevados niveles de plomo en sangre, mientras que las actuaciones del Ministerio de Trabajo bonaerense permitieron advertir posibles situaciones de explotación laboral.

Con la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), los investigadores identificaron un segundo predio que no estaba declarado ante las autoridades. Las tareas de inteligencia permitieron establecer que los empleados vivían en contenedores dentro de los establecimientos y carecían de elementos de protección adecuados para realizar sus tareas.

Según la investigación, los trabajadores estaban expuestos de manera constante a vapores generados durante la fundición de plomo y otros metales, además de ácidos y productos químicos tóxicos utilizados en el procesamiento de chatarra y la fabricación de baterías. Tras los operativos, las 14 víctimas quedaron bajo la asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.

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En una segunda etapa, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios de Tigre, Ingeniero Maschwitz y Hudson. Durante esos procedimientos, realizados con la participación del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, fueron detenidos tres mujeres y un hombre presuntamente vinculados con las fábricas. También se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

El quinto detenido fue un hombre de 84 años, señalado como el presunto jefe de la organización y propietario de la empresa investigada. El acusado se presentó espontáneamente en el juzgado junto a su abogado y quedó detenido por orden del magistrado interviniente. Además, se realizó un procedimiento en su vivienda, ubicada en el partido de Tres de Febrero.

Los cinco sospechosos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, acusados por presunta infracción a la normativa sobre trata de personas y por homicidio culposo. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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Ante una sospecha de trata de personas o explotación laboral, se puede denunciar de manera anónima, durante las 24 horas, a través de la Línea 145, disponible en todo el país.