Un megaoperativo policial se llevó adelante en el barrio Etchepare de Mar del Plata, donde se realizaron 26 allanamientos en el marco de una investigación por averiguación de ilícito. El procedimiento contó con la participación de aproximadamente 1.000 efectivos de distintas dependencias y derivó en detenciones y el secuestro de armas y drogas.

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Las diligencias fueron coordinadas por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con intervención de la UFI N.º 1, a cargo de Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N.º 5, encabezado por Gabriel Bombini, ambos del Departamento Judicial Mar del Plata.

De acuerdo con los avances de la pesquisa, los presuntos integrantes de la organización utilizaban las torres del complejo habitacional como lugares de ocultamiento y luego se trasladaban hacia la zona céntrica para cometer distintos delitos. Entre los hechos investigados se encuentran robos a mano armada, sustracciones de vehículos y entraderas.

Como resultado parcial de los procedimientos, se concretaron varias detenciones, incluida la de quien sería señalado como líder de la organización y que tendría antecedentes vinculados al comercio de estupefacientes. Además, fueron identificadas personas que registraban pedidos de captura por hechos de robo.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego cortas y largas, junto con una importante cantidad de estupefacientes fraccionados en dosis. También se detectó la presunta presencia de personas armadas en los techos de las torres, que habrían tenido la función de alertar sobre la llegada de la Policía para facilitar la fuga de los investigados.

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El operativo incluyó la colaboración de efectivos de la Superintendencia FOE para las irrupciones y de las áreas de Cuerpos, Siniestral, Policía Rural y Fuerza Barrial de Aproximación. En paralelo, se desplegaron tareas de saturación preventiva en el barrio.

La investigación continúa en curso para determinar la totalidad de las personas involucradas y establecer sus posibles responsabilidades en los hechos bajo análisis judicial.