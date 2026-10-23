Un allanamiento en el barrio Jorge Newbery terminó con el secuestro de 67 panes de hojas de coca compactada, 25 municiones calibre .32 S&W y cuatro aves silvestres. El procedimiento se realizó el jueves 22 de octubre en una vivienda de Venezuela al 2600, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por abuso de arma, lesiones leves y daños.

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El operativo fue llevado adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosegunda, con la participación de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y un grupo de contención de Infantería, a partir de una orden judicial.

Durante el registro, los uniformados encontraron 67 panes de hojas de coca compactada y 25 municiones. Además, hallaron un cardenal común, un tordo renegrido y dos cotorras comunes, cuya tenencia quedó bajo investigación por una presunta infracción a la normativa de protección de la fauna silvestre.

La causa se originó el 15 de octubre, cuando un hombre de 26 años denunció un conflicto con un vecino. Según su declaración, el acusado habría apuntado con un arma de fuego hacia el interior de su vivienda, efectuado un disparo, agredido físicamente al denunciante y provocado daños en el inmueble antes de retirarse.

En el marco del procedimiento fueron identificados un hombre de 31 años y dos mujeres de 22 y 62 años. La fiscalía interviniente en la investigación por amenazas agravadas y daños dispuso notificar al hombre imputado, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad. Por su parte, la Fiscalía de Estupefacientes ordenó el secuestro del material hallado y dispuso que la mujer de 22 años quedara como depositaria judicial.

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En cuanto a las aves, intervino la Fiscalía Federal, que ordenó su secuestro y traslado al área de Fauna correspondiente, en el marco de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La mujer de 62 años fue notificada por la presunta tenencia ilegal de especies protegidas. Ninguna de las tres personas quedó detenida.