Durante la madrugada de este viernes dos jóvenes fueron aprehendidos, acusados de intentar robar una moto estacionada en la vía pública y forzar el portón de una vivienda. La intervención policial y el seguimiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitieron localizarlos a pocas cuadras de los lugares involucrados.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 3.10, cuando personal del Comando de Patrullas Norte acudió a un domicilio de Las Heras al 2400 tras un llamado al 911 por un intento de robo de una moto.

En el lugar, una mujer de 25 años contó que había observado desde su balcón a cuatro hombres que rodeaban el vehículo e intentaban forzar la dirección para llevárselo.

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Mientras los efectivos realizaban la búsqueda, operadores del COM detectaron a dos sujetos con características similares cuando intentaban forzar el portón de una vivienda en Santa Fe, entre Alvarado y Avellaneda. Según el seguimiento de las cámaras, ambos se retiraron por Alvarado en dirección a Córdoba.

Con esa información, la Policía desplegó un rastrillaje y logró interceptar a los dos jóvenes en San Lorenzo, entre Santiago del Estero y Santa Fe. Las imágenes del COM permitieron vincularlos con los hechos denunciados.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión de ambos y la notificación de la formación de una causa por «robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa». También ordenó las diligencias correspondientes y el traslado de los jóvenes a sede judicial.

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