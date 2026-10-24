Efectivos de la Subcomisaría Camet, con apoyo de los Gabinetes Técnicos Operativos de las comisarías Segunda y Cuarta, allanaron una vivienda del barrio Dos de Abril, en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego. Durante el procedimiento, identificaron a un joven de 18 años vinculado con la causa.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de un automovilista que manifestó haber sido interceptado por dos individuos mientras circulaba en su vehículo. Según su relato, uno de ellos exhibió un arma de fuego para amedrentarlo.

A partir de las actuaciones, el personal policial llevó adelante el registro del domicilio ubicado en la calle Del Hierro al 1700, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del episodio. Sin embargo, durante el allanamiento no se secuestraron elementos de interés para la investigación.

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En la causa intervienen la Oficina de Determinación de Autores y el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial Mar del Plata. Por disposición de la fiscalía actuante, el joven fue notificado de la formación de una causa penal por el hecho investigado. No se ordenaron medidas restrictivas de su libertad.

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