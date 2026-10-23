El subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, destacó el resultado del megaoperativo realizado en el complejo habitacional del barrio Etchepare de Mar del Plata, donde se llevaron adelante 26 allanamientos con la participación de más de mil efectivos policiales. El funcionario valoró el secuestro de armas, drogas y vehículos, y confirmó que la investigación continuará con nuevas medidas.

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El megaoperativo realizado en el barrio Etchepare de Mar del Plata culminó con 13 personas aprehendidas y el secuestro de una granada, municiones, armas y más de 800 envoltorios de estupefacientes. De acuerdo con la información oficial, a los aprehendidos se les imputan los delitos de asociación ilícita, tenencia de materiales peligrosos, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Todos permanecen a disposición de la Justicia y serán indagados durante la jornada de este sábado.

“Más de mil hombres y mujeres de la policía, de nuestra fuerza” participaron del despliegue, que Aparicio calificó como “exitoso”. En relación con los elementos incautados, señaló que “no solamente hay equipos de comunicación, como los celulares y computadoras, sino que hay armamentos”, y cuestionó que “estos delincuentes se creían que estaban cuidando la fortaleza”.

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El funcionario también acusó a los integrantes de la presunta organización de afectar la vida cotidiana en la ciudad. “Estos delincuentes son los que alteraban la vida social de los marplatenses y de los turistas, sobre todo, y envenenaban a muchos jóvenes”, sostuvo.

Aparicio remarcó que el operativo se desarrolló con intervención de la fiscalía y del Juzgado de Garantías Nº5, a cargo de Gabriel Bombini. En ese sentido, destacó el respaldo judicial para avanzar con los procedimientos. “Todas las herramientas necesarias para que nuestra policía pueda trabajar y hoy pueda mostrar a la sociedad que se está trabajando, que nos estamos ocupando”, expresó.

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Además, ratificó la postura del Gobierno bonaerense frente a la situación de seguridad en la ciudad: “Una vez más, no me voy a cansar de decir, Mar del Plata no tiene nada que ver con Rosario y por eso vamos a seguir trabajando para dar la tranquilidad necesaria”.

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El subsecretario también se refirió a la situación del complejo habitacional, donde viven más de 90 familias y funciona una cabecera de colectivos. Según explicó, se coordinó con el municipio un relevamiento de las condiciones edilicias y de infraestructura del predio. En ese marco, manifestó su preocupación por las condiciones en las que viven algunas personas: “La verdad que no entiendo cómo puede vivir esa gente en ese lugar, porque la verdad corría riesgo la vida de esas personas, las que son buenas y sanas”.

Las inspecciones se realizan junto con personal municipal y bomberos, con el objetivo de determinar las condiciones de habitabilidad y avanzar en medidas para evitar que las personas investigadas regresen al lugar. Sobre la causa, Aparicio evitó brindar detalles sobre las próximas medidas judiciales y sostuvo que sigue abierta. Y resaltó la presencia de vehículos que “habrían sido sustraídos en la zona urbana a vecinos y turistas”.

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