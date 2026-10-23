Un hombre de 29 años fue detenido luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de captura activo, en el marco de una investigación por un robo a mano armada ocurrido en un comercio de la ciudad.

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El procedimiento fue realizado por personal de Caballería y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Duodécima, en la intersección de Arturo Alió y Rawson. Al consultar sus datos en el sistema informático, los efectivos confirmaron que era buscado por el Juzgado de Garantías N.º 6.

Según la investigación, el hombre estaría relacionado con un asalto ocurrido el pasado 18 de octubre en el comercio "Almacén El Mercadito", ubicado en 20 de Septiembre al 3600.

En aquella oportunidad, un delincuente habría amenazado a la empleada del local con un arma de fuego y le robó $35.000 antes de escapar.

Tras confirmar que el pedido de captura continuaba vigente, el Juzgado de Garantías N.º 6 dispuso la detención del sospechoso y su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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