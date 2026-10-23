Un joven de entre 18 y 19 años murió tras recibir un disparo en el abdomen mientras manipulaba una carabina calibre 22 junto a un grupo de amigos, en una vivienda de la zona del Puerto. El hecho ocurrió cuando, por motivos que se investigan, el arma se accionó accidentalmente.

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La información fue confirmada por el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, quien indicó que según el testimonio brindado por el padre de la víctima, el joven había adquirido recientemente la carabina, utilizada habitualmente para la caza.

Minutos antes del episodio, el hombre advirtió que su hijo y sus amigos manipulaban el arma dentro de la propiedad y les pidió que dejaran de hacerlo: “Dejen de molestar, se van a disparar”, contó el funcionario sobre los dichos del progenitor.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones, poco después se produjo una detonación que impactó en la zona abdominal del joven. Tras escuchar el disparo, los amigos que estaban presentes salieron corriendo del lugar.

El padre acudió a auxiliar a su hijo e intentó trasladarlo de urgencia a una sala de primeros auxilios cercana. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, el joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

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