Un hombre de 35 años fue aprehendido acusado de golpear, amenazar y mantener encerrada a su expareja en una vivienda del barrio Belgrano. Según denunció la víctima, el ataque ocurrió porque se negó a retomar la relación sentimental.

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El hecho se conoció durante la mañana, cuando efectivos del Comando de Patrullas Sur acudieron al domicilio tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia contra una mujer.

Al llegar, los policías entrevistaron a la víctima, de 39 años, quien relató que su expareja comenzó a golpearla en distintas partes del cuerpo y del rostro después de regresar de trabajar. Según explicó, ambos continuaban viviendo en la misma casa y tienen un hijo de cinco años en común.

Además, la mujer denunció que el hombre dañó varias de sus prendas de vestir y luego la dejó encerrada bajo llave durante aproximadamente 20 minutos, impidiéndole salir de la vivienda.

Los efectivos encontraron al acusado dentro del domicilio y, tras solicitar apoyo policial, procedieron a su aprehensión.

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Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso que el hombre fuera imputado por amenazas, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.