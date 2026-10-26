Un hombre de 24 años fue aprehendido durante la noche del sábado 24 de octubre, luego de robar una camioneta Volkswagen Saveiro y protagonizar una persecución policial que finalizó en el barrio Jorge Newbery. El procedimiento permitió recuperar el rodado y secuestrar diversos elementos que se encontraban en su interior.

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El hecho comenzó cuando personal policial recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la sustracción de una Volkswagen Saveiro gris, perteneciente a una empresa. Según denunció la víctima, un hombre de 67 años, el vehículo se encontraba estacionado frente a su vivienda, en la zona de Alberti y Chile, cuando descendió para abrir el portón de acceso y el delincuente aprovechó la situación para llevárselo. Tras advertir lo ocurrido, el damnificado se dirigió a la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia.

A partir del alerta, efectivos del Comando de Patrullas iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron una camioneta de similares características en inmediaciones de Rivadavia y Arturo Alió. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha e intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución.

La huida terminó en Rivadavia, entre Gerónimo Costa y Tandil, donde el vehículo detuvo abruptamente su marcha y quedó parcialmente dentro de una excavación de tierra, luego de colisionar con el móvil policial. En ese lugar, los efectivos lograron reducir al conductor, un hombre de 24 años, y concretaron su aprehensión.

Durante la requisa del rodado, la Policía secuestró una réplica de pistola de aire comprimido, un recipiente con balines metálicos calibre 4,5 milímetros, aproximadamente 200.000 pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone 16 Pro. La camioneta también fue recuperada.

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En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de hurto agravado por utilización de llave sustraída y las diligencias judiciales correspondientes.

Además, se ordenó notificar a la víctima en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad, en relación con el elemento hallado en el vehículo.

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