Un conductor de Uber de 25 años fue imputado por cohecho en Mar del Plata, luego de que presuntamente intentara sobornar a efectivos policiales durante un operativo de tránsito. El hombre circulaba con alcoholemia positiva y sin seguro obligatorio, por lo que su vehículo fue secuestrado.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de octubre, en la intersección de Falucho y Mitre, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron al lugar tras recibir una alerta al 911 por una confrontación entre varias personas.

Al llegar, los agentes identificaron a los involucrados y detectaron que el conductor de un Chevrolet Corsa gris, utilizado para prestar servicios mediante una aplicación de transporte, presentaba signos de haber consumido alcohol y no contaba con la documentación del seguro vigente.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de Tránsito Municipal, cuyos agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labraron las infracciones correspondientes y se dispuso el secuestro del automóvil, que fue trasladado al playón municipal.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento, el conductor habría ofrecido dinero a uno de los policías para evitar que le retiraran el vehículo. Según trascendió, manifestó que podía entregar el efectivo que llevaba consigo y que disponía de más dinero en su domicilio.

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La situación fue informada a las autoridades judiciales y tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, que ordenó iniciar una causa por el delito de cohecho y realizar una extracción de sangre al acusado.

Finalmente, el joven recuperó la libertad bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque deberá presentarse ante la Fiscalía el martes 27 de octubre para continuar con las actuaciones judiciales.

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