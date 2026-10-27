Un llamado de los vecinos permitió rescatar a una mujer que denunció haber sido retenida y golpeada por su pareja
La mujer, de 36 años, denunció que estuvo retenida durante más de 24 horas y sufrió agresiones físicas y sexuales. El fiscal Alejandro Berlingeri ordenó la detención del acusado y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.
Un hombre de 29 años fue detenido en el barrio Las Lilas, acusado de abuso sexual, lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, de 36 años. El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran al 911 y la Policía acudiera a la vivienda, donde la mujer denunció que había permanecido retenida contra su voluntad durante más de 24 horas.
Tras el llamado de emergencia, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Duodécima y del Comando de Patrullas se desplazaron hasta el lugar. Allí entrevistaron a la víctima, quien relató que había sufrido golpes de puño en la cabeza, el pecho y las extremidades, además de agresiones sexuales que, según su denuncia, fueron cometidas mediante violencia física y amenazas.
A partir de la intervención policial, el fiscal Alejandro Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5, ratificó el procedimiento y ordenó notificar formalmente al acusado por los delitos investigados. También dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, donde permanecerá a la espera de prestar declaración indagatoria este miércoles 28 de octubre.
En paralelo, la víctima recibió asistencia médica y contención en la Comisaría de la Mujer. Además, se ordenaron pericias y relevamientos fotográficos en la vivienda, a cargo de personal de la Policía Científica, para avanzar con la investigación.