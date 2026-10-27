El procedimiento ocurrió durante la tarde del lunes, luego de que vecinos alertaran a efectivos del Comando de Patrullas Sur sobre el robo de una bicicleta roja en el supermercado Fantasía Las Palmeras, ubicado en Génova al 8300.

Ads

A partir de esa información, los policías recorrieron la zona y, a unos 300 metros del comercio, encontraron a un hombre que llevaba una bicicleta de características similares. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó ingresar a una vivienda de Calabria al 8400, pero fue interceptado.

Puede interesarte

En paralelo, otro móvil entrevistó a un joven de 17 años que se identificó como propietario del rodado, una bicicleta Fire Bird roja, rodado 29, y denunció que se la habían robado momentos antes del estacionamiento del supermercado.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso iniciar actuaciones por hurto, realizar las diligencias para acreditar la propiedad y restituir la bicicleta a la víctima. El aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Ads

Ads