Una mujer de 46 años fue aprehendida, acusada de extorsionar de manera sistemática a un hombre de 66 años, a quien le habría exigido cerca de 10 millones de pesos desde febrero de 2024 mediante amenazas contra su grupo familiar. El procedimiento se realizó esta tarde en una estación de servicio ubicada en la intersección de Colón y Champagnat, donde la sospechosa fue interceptada tras recibir un pago de $200.000.

Ads

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien sostuvo que la mujer -madre de su ahijada- lo coaccionaba para obtener dinero después de involucrarlo falsamente en un supuesto hecho violento. Según su declaración, las exigencias se habrían mantenido durante más de un año y medio, bajo la amenaza de tomar represalias contra sus familiares.

Para respaldar su presentación ante la Justicia, el denunciante aportó comprobantes de las reiteradas transferencias bancarias que habría realizado durante ese período.

Puede interesarte

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12, a cargo del fiscal Ferreira, encomendó a personal de la Comisaría Segunda la organización de un procedimiento de entrega controlada para avanzar en la investigación. El operativo se concretó hoy en la mencionada estación de servicio. Allí, los efectivos interceptaron a la mujer inmediatamente después de que recibiera $200.000 en efectivo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el teléfono celular de la sospechosa para someterlo a pericias, con el objetivo de obtener elementos de interés para la causa. Tras su aprehensión, se dispuso el traslado de la mujer a la Unidad Penal Nº50 de Batán, mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Ads

Ads