El episodio fue advertido por personal que realizaba tareas preventivas junto a la Patrulla Municipal. Al intervenir para dispersar una confrontación entre varias personas, los agentes fueron abordados por el denunciante, que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

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Según su relato, otro hombre le había arrojado una bolsa de residuos a su vehículo. Cuando descendió, el individuo lo habría amenazado de muerte y golpeado en el rostro. La víctima también reconoció haberle propinado un golpe durante el enfrentamiento.

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El señalado, de 32 años, permanecía en el lugar y fue identificado por el personal interviniente.

En el caso tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso la formación de una causa por lesiones leves y amenazas, la notificación al imputado y su comparecencia en sede judicial.

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