Un hombre de 35 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en el marco de un procedimiento policial por un presunto intento de robo en una vivienda ubicada en la zona de Gandhi al 2800.

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La intervención comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un ilícito en curso. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Decimoquinta, junto con personal del Comando de Patrullas Norte, encontraron al sospechoso retenido por el propietario de la vivienda, quien lo había perseguido luego de advertir lo que sucedía a través de las cámaras de seguridad de su domicilio.

Según manifestó el damnificado, el hombre había ingresado al patio de la propiedad e intentaba sustraer cuatro tablas de madera. La pareja del propietario aportó una filmación realizada con un teléfono celular en la que se observaría al sospechoso retirando los elementos. Las tablas fueron recuperadas y restituidas a sus dueños.

Sin embargo, durante el procedimiento, los efectivos encontraron otros elementos que podrían estar vinculados con hechos anteriores. En la mochila del aprehendido había varias prendas de vestir que la pareja reconoció como propias y que, según denunciaron, habían sido sustraídas de su domicilio en días previos. La ropa fue secuestrada para incorporarla a la investigación.

Los damnificados señalaron que desde hacía aproximadamente diez días advertían faltantes de distintos objetos, entre ellos prendas de vestir, herramientas, aspiradoras y una escalera. Estos episodios fueron denunciados ante las autoridades y podrían ser materia de investigación para determinar si guardan relación con el hombre aprehendido.

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En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, que dispuso actuaciones por violación de domicilio y hurto en grado de tentativa. Además, indicó que, una vez formalizada la denuncia y acreditada la preexistencia de las prendas recuperadas, se notificara al imputado por el presunto delito de encubrimiento.

El hombre fue trasladado a sede judicial durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar su posible vinculación con los faltantes denunciados.