Diversos sectores que integran la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) protagonizaron hoy la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de recorrer varias cuadras, la movilización concentró en el Monumento al General San Martín, donde entre varios testimonios ofreció un encendido discurso la presidente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), Rosella Pasetti, quien destacó la unión que existe entre los alumnos y señaló que a través de la institución “se nos abre una puerta que de no ser de otra manera permanecería cerrada”

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Pasetti advirtió en ese sentido que “hoy abrir esa puerta está cada vez más difícil, no solo porque estamos siendo testigos de la destrucción de la universidad pública, sino porque sostener nuestro presente está haciendo que posterguemos nuestro futuro”.

Frente a esta situación, la dirigente universitaria aseveró que “no estamos acá para administrar la resignación” y remarcó la negativa a perder la oportunidad de debatir e imaginar el país posible. Asimismo, hizo un repaso histórico sobre el rol de la juventud y afirmó que “el movimiento estudiantil nunca fue espectador de su tiempo, fue protagonista de las grandes transformaciones de nuestro país”, recordando que han sido bandera, resistencia y esperanza frente a las distintas crisis.

Uno de los principales ejes de la movilización fue el impacto del ajuste presupuestario sobre el funcionamiento de las universidades públicas.

Pasetti interpeló a los estudiantes sobre su compromiso ante la coyuntura e hizo hincapié en la necesidad de no permanecer pasivos frente a las disputas ideológicas actuales. En ese sentido, fundamentó la postura del organismo que encabeza al señalar que “la organización del movimiento estudiantil se vuelve una herramienta indispensable”, por lo que la FUM asume el compromiso de reafirmar su identidad como “gremio político universitario, comprometido con la transformación social desde el ámbito de la educación pública y la participación estudiantil”.

Y concluyó con un mensaje hacia las futuras generaciones al manifestar que “no vamos a ser la generación que deje morir la educación pública, sino que vamos a ser la que honre la lucha de quienes nos trajeron hasta acá”, reafirmando su compromiso de luchar por la universidad, la ciencia, la soberanía y por una Argentina donde “vivir con dignidad no sea una utopía”.

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Durante el acto, además, Pedro Sanllorenti de ADUM leyó una adhesión de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de General Pueyrredon en la cual mostraron su “apoyo al reclamo” para que “se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno mileísta viene incumpliendo sistemáticamente”.

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Desde el sector señalaron que el gobierno “hizo del ataque a la educación, a la ciencia y técnica una bandera” porque “necesitan un pueblo sin educación ni capacitación para poder esclavizarlo y dominarlo. Pero como mostramos los jubilados y pensionados en cada miércoles y en esta masiva movilización popular, no estamos dispuestos a seguir esos mandatos”.

La protesta reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, autoridades académicas, organizaciones sociales y centrales obreras, en una larga columna que se extendió por doce cuadras. La convocatoria se desarrolló en simultáneo con manifestaciones en distintos puntos del país, en una jornada marcada por los reclamos vinculados con el presupuesto educativo y la situación de las universidades nacionales.

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La extensa movilización recorrió las calles de la ciudad con un reclamo central: garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad pública. Al frente de la columna, un estandarte sintetizó el mensaje de los manifestantes: “Por la educación, la patria y la democracia. ¡Universidad pública siempre!”.

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Uno de los principales ejes de la movilización fue el impacto del ajuste presupuestario sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Los reclamos incluyeron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la paralización de obras de infraestructura y las dificultades operativas que afectan a las áreas de investigación científica.

En ese contexto, los manifestantes pusieron especial énfasis en la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada central para sostener la actividad académica, las tareas de investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La marcha en Mar del Plata formó parte de una jornada federal de movilización en defensa de la universidad pública. La convocatoria expresó el rechazo de distintos sectores de la comunidad universitaria a las políticas de desfinanciamiento y buscó visibilizar el impacto de las restricciones presupuestarias sobre la enseñanza, la investigación y las condiciones laborales.