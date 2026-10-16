Mar del Plata tendrá un viernes 16 de octubre marcado por el tiempo fresco, la nubosidad variable y la posibilidad de algunas lluvias débiles. La ciudad continuará bajo la influencia de aire húmedo proveniente del sector marítimo, con temperaturas que se mantendrán por debajo de los valores habituales de la primavera.

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Durante la jornada se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12. Las primeras horas del día serán las más frías, mientras que hacia el mediodía y la tarde el termómetro registrará un leve ascenso, aunque sin alcanzar condiciones cálidas.

En cuanto al estado del cielo, predominarán las nubes, con algunos mejoramientos temporarios. Además, existe la posibilidad de que se registren lloviznas o precipitaciones débiles y aisladas, especialmente durante la mañana.

El viento será otro de los protagonistas del viernes, con circulación predominante del sur y sudeste. Se estiman velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en algunos sectores, particularmente cerca de la costa.

Por su parte, la humedad se mantendrá elevada, con valores estimados cercanos al 80% y registros que podrían alcanzar el 90% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones, combinadas con el viento marítimo, podrían generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

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Hacia la noche, el ambiente continuará fresco, con abundante nubosidad y temperaturas cercanas a los 9 grados. De esta manera, Mar del Plata cerrará la semana laboral con una jornada típicamente marplatense, en la que el abrigo volverá a ser protagonista pese al avance de la primavera.