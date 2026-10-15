El reconocido DJ Alejandro Pont Lezica anticipó los detalles de la 23ª edición de la fiesta solidaria de Supertenedores, una propuesta que destina la totalidad de lo recaudado a programas de becas educativas para niños y jóvenes de Mar del Plata. Emocionado por su regreso a la ciudad, el artista destacó su vínculo con el público local y con la organización: “Mar del Plata es como mi casa, al igual que Supertenedores. Empezamos con ese sueño hace más de 20 años hasta convertirlo en un espacio social, un lugar donde todos podemos ir a celebrar y a darnos una mano”.

Ads

La fiesta se realizará este sábado desde las 22:30 en el complejo La Normandina, ubicado en Playa Grande. La propuesta, declarada de interés turístico municipal, contará con la música del reconocido DJ, quien recorrerá clásicos de los años 80 y canciones de distintas épocas, y con un show en vivo del grupo Los Eternos. Además, se contará con la transmisión de La 100.

En diálogo con +Chance por La100, Pont Lezica remarcó que la respuesta de la gente es una parte central de la experiencia: “La alegría se refleja en las caras de quienes vienen; la fiesta de Supertenedores es algo diferente. Sin importar si llueve o hay noches gloriosas, todo el mundo siempre es fiesta, fiesta de celebración”. El encuentro tiene un fin benéfico: la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas, cuyo valor es de $20.000, se destinará a sostener los programas de la organización no gubernamental y sus iniciativas de asistencia a los sectores más vulnerables del partido de General Pueyrredon.

Puede interesarte

El DJ también explicó cómo construye su repertorio durante la noche y qué busca transmitir desde las bandejas: “Soy un DJ de canciones que buscan crear emociones y garantizar la diversión; todo tiene una evolución”. Y en ese sentido, destacó la reacción del público ante determinados clásicos, dado que “la música en la fiesta de Supertenedores se va haciendo ahí, en el momento”.

Las entradas se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma oficial del evento y en los distintos locales de La Fonte D’Oro distribuidos en Mar del Plata. La apertura estará a cargo de Los Eternos, cuyo show marcará el comienzo de la noche. “El aguante de la primera parte de la noche lo hacen ellos, para que la gente pueda disfrutar y bailar tanto en el evento como en el comedor de su casa, en todos lados”, destacó Pont Lezica.

Ads

Como se indicó, la recaudación se destinará íntegramente a las becas educativas para niños y jóvenes de la ciudad. Entre los principales ejes de trabajo de Supertenedores se encuentra el acompañamiento del Fondo Nacional de Becas (FONBEC), destinado a favorecer la continuidad escolar de niños y jóvenes. La organización también desarrolla acciones junto a instituciones como CONIN, el Hospital Materno Infantil y el Hogar Divino Rostro.

Ads