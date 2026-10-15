La Escuela de Educación Especial Nº503 René Favaloro celebrará mañana a las 09:30 sus 60 años de trayectoria en Mar del Plata con un acto institucional en su sede de Italia 3536. La ceremonia reunirá a la comunidad educativa para conmemorar seis décadas de trabajo pedagógico y compromiso con la inclusión escolar.

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Bajo el lema Sesenta años de historia, compromiso y trabajo compartido, la jornada será un espacio de encuentro y reconocimiento a quienes formaron parte de la institución a lo largo de su historia.

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El aniversario pondrá en valor la labor de docentes, directivos y auxiliares, así como el acompañamiento de las familias que contribuyeron al desarrollo de la escuela y a su tarea de promover la inclusión educativa en el ámbito local.

A seis décadas de su fundación, la Escuela de Educación Especial Nº503 celebrará su recorrido junto a la comunidad y renovará el reconocimiento al trabajo colectivo que sostiene su proyecto educativo.

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